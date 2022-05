ARCHIV - Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». Foto: David Young/dpa/Symbolbild FOTO: David Young Ludwigslust-Parchim Auto fährt auf Wagen auf: A24 Richtung Berlin gesperrt Von dpa | 02.05.2022, 11:51 Uhr

Ein Auffahrunfall mit zwei Verletzten hat zu größeren Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 24 Hamburg-Berlin geführt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, musste die A24 zwischen Hagenow (Ludwigslust-Parchim) und Wöbbelin im Rückreiseverkehr Richtung Berlin am Sonntag zweieinhalb Stunden gesperrt werden, was zu Staus führte.