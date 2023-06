Prozess wegen fahrlässiger Tötung Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Gerichtsprozess Auto fährt in Partygäste: Urteil gegen 20-Jährigen erwartet Von dpa | 28.06.2023, 02:19 Uhr

Das Amtsgericht Rostock will im Laufe des Mittwochs ein Urteil gegen einen 20-Jährigen sprechen, der vor rund zehn Monaten in Bad Doberan mit seinem Auto in eine Gruppe von Partygästen gefahren ist und dabei eine junge Frau getötet hat. Der Mann ist wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Er war damals in einem laut Zeugen mit sieben Menschen völlig überfüllten Auto unterwegs.