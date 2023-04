Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Auto erfasst Wolf: Fahrer unverletzt - Tier tot Von dpa | 23.04.2023, 18:19 Uhr

Auf einer Landstraße südlich von Greifswald hat ein Autofahrer einen Wolf überfahren. Der 69-Jährige blieb bei dem Vorfall am Freitag unverletzt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Das tote Tier wurde Fachleuten vom Institut für Zoo- und Wildtierforschung übergeben, am Auto entstand nur geringer Sachschaden.