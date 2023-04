Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Auto erfasst Radler: Fahrradfahrer schwer verletzt Von dpa | 04.04.2023, 11:26 Uhr

Ein Fahrradfahrer ist am Montagmittag in Ludwigslust (Ludwigslust-Parchim) von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Der 31-Jährige erlitt Verletzungen im Beckenbereich und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die am Unfall beteiligte Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt aktuell, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Es werde ein Vorfahrtsfehler vermutet, hieß es zunächst. Ob den mutmaßlichen Fehler die Autofahrerin oder der Radfahrer gemacht hat, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.