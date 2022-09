Notarzt Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Auto erfasst Radfahrerin auf Rügen: Frau schwer verletzt Von dpa | 20.09.2022, 09:24 Uhr

Bei einem Unfall in Bergen auf der Insel Rügen ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wurde die 38-Jährige am Montag an einer Kreuzung von einem Auto erfasst und mit Rad und Radanhänger noch ein Stück mitgeschleift. Nach Angaben der Polizei wollte der 67-jährige Autofahrer nach rechts abbiegen. Die Radfahrerin kam von seiner linken Seite und wollte über die Straße, so dass vermutlich beide Beteiligten „Grün“ an der Ampel hatten, wie es hieß.