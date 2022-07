ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Verkehr Auto erfasst E-Radfahrer auf Rügen: Urlauber schwer verletzt Von dpa | 20.07.2022, 15:14 Uhr

Auf der Insel Rügen ist am Mittwoch ein E-Radfahrer aus Sachsen-Anhalt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, hat der 78 Jahre alter Autofahrer den vor ihm fahrenden Mann auf der Landesstraße 30 bei Garz vermutlich übersehen und mit dem Spiegel des Wagens erfasst. Der 60 Jahre alte Radfahrer aus Magdeburg stürzte und kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik nach Greifswald. Der Mann am Steuer des Autos blieb unverletzt.