Landtag Ausschüsse ungerecht zugeschnitten? Gericht will entscheiden Von dpa | 23.02.2023, 00:48 Uhr

Im Verfahren um möglicherweise ungerecht zugeschnittene Landtags-Untersuchungsausschüsse will das Landesverfassungsgericht in Greifswald am Donnerstag (11.00 Uhr) seine Entscheidung verkünden. Geklagt hatte die CDU-Fraktion, weil sie die Beschränkung der Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse (PUA) zu den Universitätskliniken und zur Klimaschutzstiftung auf jeweils 9 statt 13 Mitglieder für ungerecht hält. Dadurch komme die CDU jeweils nur auf einen statt zwei Sitze. Das Gericht hatte sich in der mündlichen Verhandlung den Klagen gegenüber skeptisch gezeigt.