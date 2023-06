Einmal im Leben einem Seeadler ganz nah sein. Oder einem Fischotter oder einer Fledermaus. Das geht. In MV gibt es eine bunte Auswahl an abenteuerlichen Ranger-Touren. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Auf Safari in MV Ausflug in die Wildnis: Diese schönen Ranger-Touren gibt es in MV Von Anja Bölck | 29.06.2023, 08:00 Uhr

Fotosafari zum Seeadler, Kanutour zum Fischotter, Wanderung zum röhrenden Hirsch. Ranger und Rangerinnen in MV wissen, wo es was zu gucken gibt. Unsere wilde Mischung an Touren-Vorschlägen.