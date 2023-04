Windkraftanlagen Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Erneuerbare Energien Ausbau der Windenergie im Nordosten tritt auf der Stelle Von dpa | 09.04.2023, 08:46 Uhr

Der Ausbau der Windenergie an Land tritt in Mecklenburg-Vorpommern auf der Stelle. Trotz eines bundesweiten Bedarfs von zehn Gigawatt bis Ende des Jahres und der günstigen Lage an der Küste habe das Land im ersten Quartal nur zwölf neue Windräder mit einer Leistung von rund 64 Megawatt genehmigt. Das kritisierte der Bundesverband Windenergie (BWE) auf Basis einer vorläufigen Auswertung der Fachagentur Windenergie an Land, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Das seien genauso viele wie im Vorjahresquartal. Die Zahl der fertiggestellten Anlagen habe sich zwar verdoppelt, allerdings auf einem niedrigen Niveau. Waren den Daten zufolge im ersten Quartal 2022 fünf Windräder fertiggestellt worden, sind es nun zehn.