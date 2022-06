Detlef Gutjahr am Ufer des Mekong FOTO: Jana Schulze Aus MV in die Welt Detlef Gutjahr: Seine Mission ist der Müll Von Jana Schulze | 12.06.2022, 14:34 Uhr

Er kümmert sich um Abfall. In Deutschland und in Kambodscha. Detlef Gutjahr lebt in Verchen am Kummerower See und hat in Asien ein Zuhause.