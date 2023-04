Opfer und Täter nicht mehr mehr aufzufinden Symbolfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa up-down up-down Grimmen Augenzeugin beobachtet Schlägerei - Beteiligte gesucht Von Eike Moldenhauer | 19.04.2023, 05:38 Uhr

Was ist am Montagabend in der Grellenberger Straße vorgefallen? Eine Augenzeugin hat beobachtet, wie ein Mann zu Boden geschlagen und dann getreten wurde. Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen.