Handwerker Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Forderung nach Unterstützung Auftragseinbruch am Bau - Branche sendet Hilferuf an Politik Von dpa | 05.10.2022, 16:19 Uhr

Auftragseinbrüche am Bau und stark gestiegene Kosten sorgen für Existenzangst in der Branche. Im Juli habe der Umsatz im Wohnungsbau 52,2 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen, teilte der Bauverband Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch mit. Die Aufträge für neue Wohnungen seien um 13,5 Prozent gesunken. Wohnungsgesellschaften seien zurückhaltend und Häuslebauer gäben ihre reservierten Grundstücke zurück, weil sie nicht wüssten, ob sie sich angesichts der Inflation ihren Haustraum noch leisten können.