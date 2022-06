Claus Ruhe Madsen (parteilos), Oberbürgermeister, spricht auf der Bürgerschaftssitzung. Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Wüstneck Ausstellungen Aufsichtsrat: Buga 2025 in Rostock nicht wie geplant möglich Von dpa | 07.06.2022, 21:20 Uhr | Update vor 18 Min.

Die Diskussionen um die Bundesgartenschau in Rostock sind in den vergangenen Tagen immer schärfer geworden. Nun scheint klar: Die Blumenschau in der Hansestadt wird nicht über die Bühne gehen - zumindest nicht 2025.