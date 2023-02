Das Contact Trio am Sonnabend im Schleswig-Holstein-Haus. Foto: Ulrich Grunert up-down up-down Konzert im Schweriner Schleswig-Holstein-Haus Auferstehung des legendären Contact Trios Von Ulrich Grunert | 05.02.2023, 15:14 Uhr

Grenzenlos freie Musik für Leute, die zuhören und staunen möchten, gab es am Sonnabend in Schwerin zu erleben. Die Geschichte der Band auf der Bühne reicht zurück bis in die 1970er Jahre.