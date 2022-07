ARCHIV - Ein Staatsanwalt steht vor einem Stapel Gerichtsakten. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild FOTO: Christian Charisius up-down up-down Rostock Auf Senioren eingestochen: Prozess wegen versuchten Mordes Von dpa | 04.07.2022, 16:47 Uhr

Zwei Überfälle auf Senioren in Rostock an einem Tag kommen jetzt vor Gericht. Angeklagt ist ein 37-jähriger Deutscher, der die alten Leute wahllos angegriffen haben soll, um an Geld zu kommen. Eine Rentnerin wurde dabei laut Anklage lebensgefährlich verletzt. Er soll sie zuerst geschlagen, dann gewürgt und schließlich mit einem Messer angegriffen haben. Beginn des Prozesses wegen versuchten Mordes ist am 21. Juli, wie das Landgericht am Montag mitteilte.