Das Auto - der deutschen liebstes Kind FOTO: Julian Stratenschulte/dpa Hitliste der Marken und Modelle mit den meisten Zulassungen Auf diese Autos fährt MV ab Von Thomas Volgmann | 25.05.2022, 16:26 Uhr

Auto ist nicht gleich Auto. Welche Marken sind in Mecklenburg-Vorpommern am beliebtesten? Welcher Typ wird am häufigsten gefahren? Wir haben die aktuelle Zulassungsstatistik des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg ausgewertet.