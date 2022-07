In MV gibt es rund 200 Campingplätze FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern Auf den Campingplätzen in MV stimmen Qualität und Preis Von Udo Roll | 30.07.2022, 17:31 Uhr

Camper in MV müssen für eine Übernachtung laut ADAC-Vergleich zwar etwas tiefer in die Tasche greifen als in anderen Regionen – aber das hat einen einfachen Grund.