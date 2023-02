Der „Skane Jet“ auf der Stralsunder Werft Foto: Christian Rödel/Archiv up-down up-down Stralsund Auf dem Volkswerft-Gelände herrscht viel Betrieb Von Frank Liebetanz | 17.02.2023, 07:30 Uhr

Auf der Volkswerft arbeiten Schiffbauer an der Lily-B, am Skane Jet, an der „Greif“ und an einer Fähre.