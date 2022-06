Sonne an der Ostsee FOTO: Bernd Wüstneck up-down up-down Urlaub in MV Auch 2022 beliebt: So ausgebucht ist der Sommer in Kühlungsborn Von Katharina Golze | 29.06.2022, 09:42 Uhr

In etlichen Urlaubs-Rankings ist Kühlungsborn vorn mit dabei. Was macht den Ostseeort so beliebt? Und gibts noch freie Unterkünfte?