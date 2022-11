Justiz Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Versuchter Totschlag in Neubrandenburg Attacke mit Machete: 70-Jähriger muss mehr als fünf Jahre Haft Von dpa | 01.11.2022, 02:03 Uhr | Update vor 16 Min.

Nach dem Zuzug eines Mannes aus Schleswig-Holstein gab es in Bartow, einem Dorf in Vorpommern viel Streit. Das gipfelte in einer blutigen Macheten-Attacke. Nun muss der 70-Jährige Angreifer die Konsequenzen tragen.