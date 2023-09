Landwirtschaft ASP-Sperrzonen im Kreis Ludwigslust-Parchim nicht nötig Von dpa | 18.09.2023, 14:54 Uhr | Update vor 36 Min. Aufhebung der ASP-Sperrzonen Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Knapp zwei Jahre nach dem ersten Nachweis der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Landkreis Ludwigslust-Parchim können die dort eingerichteten Sperrzonen aufgehoben werden. Er freue sich, dass für den Moment Entwarnung gegeben werde könne, sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Karrenzin (Kreis Ludwigslust-Parchim). Allerdings bleibe die Lage insbesondere an der Grenze zu Polen, von wo aus seit Juli wieder gehäuft ASP-Nachweise in unmittelbarer Nähe zur Landesgrenze MV gemeldet würden, angespannt.