Klick. Klick. Klick. Im Stralsunder Ozeaneum dürfte es kaum ein Aquarium und kaum eine Vitrine geben, die Ursel Dost nicht im Bild festgehalten hat. „Wenn sie so weitermacht, ist bestimmt bald der Akku leer“, flüstert Tochter Andrea ihrem Vater Rolf Dost zu, während ihre Mutter schon wieder das Handy für ein Foto zückt. Beide lächeln, denn genau genommen wäre es völlig nebensächlich, wenn der Akku schlapp machen würde – Hauptsache, ihrer Ehefrau und Mutter geht es an diesem Tag noch einmal richtig gut.

Alles, was ihr vor die Handykamera kommt, hält Ursel Dost im Bild fest. Foto: Karin Koslik

Und das tut es offenkundig. Wünscheagen-Ehrenamtler Maik Lewermann wartet geduldig, bis die 71-Jährige ihm bedeutet, dass er sie in ihrem Rollstuhl zum nächsten Exponat schieben kann. Vivien-Sophie Toth, die einen der letzten Urlaubstage in diesem Jahr geopfert hat, um die Fahrt begleiten zu können, zeigt der Rostockerin, wie sie auch mit den Lautstärketasten des Handys die Kamera auslösen und wie sie, wenn sie möchte, sogar ein Video aufnehmen kann. Als Jüngster im Ehrenamtler-Team fällt ihr das naturgemäß am leichtesten.

Noch ein Erinnerungsfoto für Ursel Dost Foto: Karin Koslik

Sie ist auch diejenige, die sich im Ozeaneum am besten auskennt. Erst im Frühjahr war sie zusammen mit ihrem Freund hier. Maik Lewermann, der an diesem Tag den Wünschewagen steuert, kennt das Museum auch schon – „aber als ich hier war, war ich noch so klein“, sagt er, und zeigt eine Höhe irgendwo unterhalb seiner Schulter. Heike Grischka und Uwe Heinbach, die das Ehrenamtler-Team komplettieren, sind dagegen Ozeaneum-Neulinge – genauso wie ihre Fahrgäste.

Die Ehrenamtler Maik Lewermann und Vivien-Sophie Toth kennen das Ozeaneum schon, Heike Grischka und Uwe Heinbach (v.r.n.l.) sind auf die Neuentdeckung genauso gespannt wie ihr Fahrgast Ursel Dost. Foto: Karin Koslik

Ursel Dost war quasi durch Mund-zu-Mund-Propaganda auf das Museum am Strelasund aufmerksam geworden. Die Rostockerin wird aufgrund einer schweren Erkrankung seit Oktober im Hospiz ihrer Heimatstadt betreut. „Und da schwärmte beim Frühstück ein anderer Bewohner von seiner Wünschewagenfahrt, die ins Ozeaneum ging“, erzählt sie. Als die Hospiz-Mitarbeiter Ursel Dost wenig später fragen, ob auch ihr ein Ausflug mit dem Wünschewagen eine Freude machen würde, und wenn ja, wohin er gehen sollte, muss sie nicht lange überlegen.

Ihre Fahrt, so stellt sich schon wenig später heraus, wird für den ASB-Wünschewagen in Mecklenburg-Vorpommern eine ganz besondere: Ursel Dost ist sein 100. Fahrgast in diesem Jahr – und der 400. insgesamt. Noch nie seit dem Projektstart im Sommer 2017 konnte das Wünschewagen-Team so viele Wünsche innerhalb eines Zwölf-Monats-Zeitraums erfüllen. Und bereits vor dem Start von Ursel Dosts Fahrt ins Ozeaneum, die nun schon wieder gut drei Wochen zurückliegt, war klar, dass es 2022 nicht bei 100 Einsätzen bleiben würde. Die nächsten Anmeldungen lagen da bereits auf dem Tisch, und die 101. Fahrt, die zum Kelly-Konzert in Schwerin führt, war schon in Sack und Tüten.

Erst am Abend, als Ursel Dost schon wieder im Hospiz ist, stelen die Ehrenamtler schnell noch ein Foto, das an die Jubiläumsfahrt erinnert. Foto: Karin Koslik

Zum Start der Jubiläumsfahrt hat Projekt-Koordinatorin Melanie Lex extra bunte Luftballons aufgeblasen – doch das von ihr fest eingeplante Foto vom festlich geschmückten Wagen fällt im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser: Im steten Nieselregen sind alle über jede Minute froh, die sie nicht ungeschützt im Freien zubringen müssen.

Auch der Blick aus den Fenstern des Wünschewagens wird durch das Wetter getrübt. Während es über die A20 nach Stralsund geht, schaut die Rostockerin aber ohnehin weniger nach draußen als auf ihren Mann. Der sitzt neben ihr und hält ihre Hand. „Hast du schon gefrühstückt“, fragt Ursel Dost ihn irgendwann leise – und man hat den Eindruck, als mache sie sich genauso viele Sorgen um sein Wohlbefinden als er sich um ihres.

Der Wünschewagen darf direkt vor dem Ozeaneum halten, um seine Passagiere aussteigen zu lassen. Foto: Karin Koslik

Wie schwer krank die Rostockerin ist, lassen an diesem Tag indes nur die beiden großen Tüten voller Medikamente ahnen, die ihr aus dem Hospiz mitgegeben werden. Die Schmerzpumpe trägt sie lässig wie eine Handtasche auf dem Schoß, sodass Außenstehende höchstens durch die Zuleitung, die irgendwo unter Ursel Dosts Kleidung verschwindet, erahnen, um was es sich tatsächlich handelt.

Faszinierendes Fotomotiv in einem der Aquarien Foto: Karin Koslik

Ursel Dost kann an diesem Tag nichts die gute Laune verderben. Als sie noch vor Beginn des Rundgangs mit ihren Begleitern im Fahrstuhl stecken bleibt, lächelt die Rostockerin nur. Später lauscht sie fasziniert dem Singen der Wale und dem Grunzen der Barsche. Sie lässt sich zeigen, wo die tiefste Stelle der Ostsee zu finden ist und schüttelt wie ihre Begleiter nur mit dem Kopf darüber, wie Menschen die Ozeane immer mehr zur Plastikmüll-Deponie machen.

Wünschewagen-Ehrenamtler Maik Lewermann freut sich mit Ursel Dost über ihre Schnappschüsse. Foto: Karin Koslik

Vor allem aber haben es ihr die vielen Aquarien angetan, egal, ob darin Seesterne, Quallen oder Fische leben. Immer wieder hebt sie das Handy und hält – klick, klick – die ganze Faszination der Unterwasserwelt in Bildern fest. Am allerlängsten verharrt die Familie vor dem „Offenen Atlantik“, dem mit 2,6 Millionen Liter Fassungsvermögen größten Aquarium im Ozeaneum. Rolf Dost verliert über dem Anblick sogar den Anschluss an die Gruppe, sodass die Ehrenamtler seine Frau erst einmal allein auf die Dachterrasse zu den Pinguinen schieben. Die möchte die Rostockerin nämlich ungeachtet des schlechten Wetters sehen – und Vivien Todt und Maik Lewermann gelingt es so, die Tiere in ihrem Wasserbecken zu ein paar Kunststücken zu bewegen. Die junge Frau dreht davon sogar ein kurzes Video, dass sie ihrem Fahrgast später zuschicken will.

So nah es geht schiebt Uwe Heinbach Ursel Dosts Rollstuhl an die Pinguine heran. Foto: Karin Koslik

Ursel Dost ist nun zwar durchgefroren, aber immer noch gut genug drauf, um die Einladung des Wünschewagen-Teams zum Mittagessen anzunehmen. Im Dolden Mädel Braugasthaus lassen es sich alle schmecken. Lustige Anekdoten werden erzählt, und Ursel Dost sieht mit ihren roten Wangen richtig jung und frisch aus.

Maik Lewermann „dressiert" einen Pinguin. Foto: Karin Koslik

Heike Grischka allerdings legt ihr bei der nächsten Gelegenheit unauffällig die Hand auf die Stirn. „Keine erhöhte Temperatur“, signalisiert sie ihren Mitstreitern. Dennoch wächst langsam die Sorge, dass Ursel Dost sich vielleicht ein bisschen zu viel zumutet, um den wahrscheinlich letzten Familienausflug bis zuletzt auszukosten. Ein letzter Stopp wird am Weihnachtsmarkt eingelegt, um ein paar gebrannte Mandeln zu besorgen. Dann macht sich der Wünschewagen in der früh einsetzenden Dämmerung auf den Rückweg nach Rostock.

Beim Abschied vor dem Hospiz verrät Tochter Andrea, dass ihre Eltern beide unterwegs immer wieder eingenickt seien. Rolf Dost lässt es sich trotzdem nicht nehmen, seine Frau mit nach drinnen zu bringen. Anschließend drückt er zusammen mit seiner Tochter dem Wünschewagenteam eine üppige Spende in die Hand – als Dankeschön für einen Tag, den sie auch ohne die vielen Fotos sicher lange nicht vergessen werden.