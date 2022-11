136 Stufen sind es bis nach oben zum Leuchtfeuer am Kap Arkona, das weiß Werner Mühle noch ganz genau. Als Kind ist er oft nach oben und wieder nach unten gerannt. Er durfte das, denn sein Vater war nach dem 2. Weltkrieg eine Zeitlang der Leuchtturmwärter.

Und auch an vieles andere erinnert der 82-Jährige sich – zum Beispiel, dass in dem Gebäude genau gegenüber zu DDR-Zeiten Marinesoldaten stationiert waren, etwas weiter entfernt Sowjetsoldaten. Heute ist er zufrieden, dass die Gebäude so gut in Schuss sind. Nur dass der Leuchtturm so groß ist, hatte er nicht in Erinnerung. „Ist tausend Jahre her, dass ich das letzte Mal hier war“, brummelt er.

In dem Haus rechts neben Leuchtfeuer und Schinkelturm war die Kneipe der Familie Schmidt, gegenüber ein Parkplatz. „Damals durfte man ja hier noch mit dem Auto hochfahren“, erinnert sich Sohn Frank. Und weiter unten, in Putgarten, stand das Haus, in dem Werner Mühle geboren wurde. „Da wohnten vier Familien drin“, erzählt er. Sein Elternhaus steht heute nicht mehr, aber er erkennt einige andere Gebäude wieder. Es ist nicht leicht für ihn, durch die Fenster des Wünschewagens alles zu sehen, aber er wollte doch gern noch einmal hierherkommen. „Das Dorf hatte nach dem Krieg etwa 600 Einwohner. Da waren aber auch etliche Flüchtlinge dabei“, erinnert er sich.

Er selbst hat sein Leben im Wesentlichen auf Rügen verbracht, wohnt heute in Sassnitz in einer betreuten Wohngemeinschaft. Denn der ehemalige Elektro-Ingenieur leidet an verschiedenen Krankheiten, die ihn unter anderem in seiner Mobilität stark einschränken.

Jörg (li.) und Frank Mühle haben die Fahrt für ihren Vater angemeldet. Foto: Dörte Rahming

Die Idee zu der Inselrundfahrt mit dem Wünschewagen stammt von seiner Schwiegertochter, zwei seiner Söhne haben die Tour angemeldet und sind heute auch dabei. Jörg Mühle lebt in Berlin und kommt öfter nach Rügen, wenn etwas anliegt, denn seine Brüder wohnen noch weiter weg. Sie sind aber auf Rügen aufgewachsen.

Heute liegt der Senior – warm eingepackt mit Jacke, Mütze und Decke – auf der Trage, die die drei Ehrenamtler oben am Kap Arkona aus dem Wagen holen. So kann Werner Mühle alles gut sehen.

Nächste Station: die kleine Fischerkirche in Vitt, nur zwei Kilometer entfernt und damit in Sichtweite seines Heimatdorfes. Der Wünschewagen hält so, dass Mühle direkt auf die gut 200 Jahre alte Kapelle schauen kann. Er hat sie mit weißen Mauern in Erinnerung, heute ist sie in einem erdfarbenen Ton gestrichen. „Da drin wurde meine älteste Schwester getraut“, erzählt der Rüganer. Sie wohnt noch heute in der Nähe, und die Familie überlegt kurz, ihr einen kurzen Überraschungsbesuch abzustatten. Aber dafür reicht die Kraft des Patienten nicht mehr – und nur er entscheidet, wie seine Fahrt ablaufen soll. Auch ein Abstecher nach Martinshafen bei Sagard, wo Mühle früher ein Boot hatte, ist nicht mehr möglich.

Erschöpft, aber zufrieden

So kommt der große blau-weiße Wagen mit den markanten Aufschriften früher als gedacht wieder in Sassnitz an. Unterwegs hat Werner Mühle immer wieder gefragt, wo der Wagen gerade ist. Am Ende des Ausflugs ist er erschöpft, aber die Fahrt hat ihm gefallen. Besonders wichtig war ihm, den Leuchtturm am Kap Arkona noch einmal zu sehen.

Und sein Sohn Jörg hat gemerkt, wie wenig rollstuhlgerecht viele Orte sind, seit sein Vater einen Rollstuhl braucht. „Schon zwei Stufen am Eingang zu einem Restaurant sind eine Barriere – das nimmt man sonst gar nicht wahr“, sagt er.