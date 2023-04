Hausärztin Monique Salchow-Gille aus Friedland Foto: Karin Koslik up-down up-down Telemedizin in MV Arzt-Visite übers Handy hat sich in Heimen bewährt – AOK-Projekt soll ausgeweitet werden Von Karin Koslik | 05.04.2023, 09:00 Uhr

Wenn es in der Nähe keinen Arzt gibt, der die Bewohner einer Pflegeeinrichtung betreut, kann Telemedizin Abhilfe schaffen. Ein Modellprojekt der AOK Nordost in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, das mit dem März 2023 endete, lief so gut, dass es jetzt ausgebaut werden soll.