Vorkasse Ärztehonorare für Corona-Impfung strittig Von dpa | 03.04.2023, 16:20 Uhr

Wer sich in Mecklenburg-Vorpommern nach Ostern bei seinem Hausarzt gegen Corona impfen lassen will, muss dafür finanziell zunächst in Vorleistung gehen. Wie die Kassenärztliche Vereinigung des Landes am Montag in Schwerin mitteilte, konnten sich der Ärzteverband und die gesetzlichen Krankenkassen im Nordosten noch nicht darauf einigen, Covid-19-Schutzimpfungen in die Regelversorgung aufzunehmen - wie etwa Grippeschutzimpfungen. Die Verhandlungen zu den Ärztehonoraren seien Ende vergangener Woche vertagt worden. Zwar habe es eine Annäherung der Positionen gegeben, aber noch keine Einigung, hieß es.