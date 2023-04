Corona-Impfung Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Regelversorgung Ärztehonorar für Corona-Impfung in MV weiter strittig Von dpa | 14.04.2023, 15:31 Uhr

Anders als im benachbarten Schleswig-Holstein gibt es in Mecklenburg-Vorpommern noch keine Einigung zur Aufnahme der Covid-19-Schutzimpfungen in die Regelversorgung. Damit müssen gesetzlich Versicherte im Land vorerst weiter finanziell in Vorleistung gehen, wenn sie sich bei ihrem Hausarzt gegen Corona impfen lassen. Wie ein Sprecher des Ersatzkassenverbandes auf Anfrage sagte, gab es bei einem neuerlichen Treffen am Freitag noch keine Einigung mit der Kassenärztlichen Vereinigung über das Ärztehonorar. Für den 2. Mai seien weitere Gespräche dazu vereinbart.