Finanzierung Ärzte bescheren Rostocker Orgel mit Musik großzügige Spende Von dpa | 02.12.2022, 17:30 Uhr

Die Restaurierung der Orgel in der Marienkirche in Rostock unterstützen das Deutsche Ärzteorchester und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) mit 33.000 Euro. Die Hälfte stamme aus dem Erlös eines Konzerts, das das Orchester im September in der Marienkirche gespielt habe, teilte die Stiftung am Freitag mit. Dieses ehrenamtliche Engagement der Mediziner habe die Stiftung so sehr beeindruckt, dass sie den Betrag verdoppelt habe.