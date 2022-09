Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Personalmangel Ärzte an Unimedizin Rostock stellen Überlastungsanzeige Von dpa | 21.09.2022, 14:04 Uhr

Eine Überlastungsanzeige von Ärzten der Kinder- und Jugendklinik der Universitätsmedizin Rostock sorgt für Wirbel im politischen Schwerin. Die CDU-Gesundheitspolitikerin Katy Hoffmeister forderte am Mittwoch, die für die Unimedizin zuständige Hochschulministerin Bettina Martin (SPD) müsse dringend erklären, warum nach mehr als einem Jahr die Situation an der Kinder- und Jugendklinik in Rostock weiterhin ungelöst und die Versorgungssicherheit der Jüngsten „offenkundig dramatisch gefährdet“ sei.