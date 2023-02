Bieten 70 Jobs in MV: Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe (Symbolbild) Foto: Archiv up-down up-down Ein Jahr Ukraine-Krieg Firmen aus MV nehmen ukrainische Flüchtlinge auf Von Torsten Roth | 24.02.2023, 16:09 Uhr

Sie haben gute Beschäftigungsperspektiven in MV: Hunderte ukrainische Flüchtlinge haben in der Wirtschaft in MV einen Job gefunden. Welche Firmen einstellen.