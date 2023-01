Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Arbeitskorb an Gabelstapler stürzt ab: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 19.01.2023, 14:48 Uhr

Beim Absturz eines Arbeitskorbs an einem Gabelstapler in Friedland bei Neubrandenburg sind zwei Männer schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, stürzten die beiden 31 und 56 Jahre alten Arbeiter am Donnerstag auf einem Firmengelände aus drei Metern Höhe mit dem Arbeitskorb ab. Dieser Arbeitskorb gehörte zu einem Gabelstapler, der an einer größeren Siebanlage einer Firma für Reparaturarbeiten aufgestellt war.