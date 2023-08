Agentur für Arbeit Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Ausbildung Arbeitsagentur zählt noch 4200 unbesetzte Lehrstellen Von dpa | 01.08.2023, 12:04 Uhr

Zum offiziellen Start in das neue Ausbildungsjahr halten viele Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern noch vergeblich Ausschau nach Azubis. Wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel am Dienstag mitteilte, sind im Nordosten 4200 Ausbildungsplätze unbesetzt. Dem stehen 2000 noch unversorgte Jugendliche gegenüber. Diese könnten aus zahlreichen attraktive Ausbildungsangeboten wählen, sagte Regionaldirektionschef Markus Biercher. Insbesondere im Einzelhandel, im Handwerk sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe seien noch viele Lehrstellen frei.