Woldegk Arbeiter stürzt vom Dach: Lebensbedrohlich verletzt Von dpa | 21.09.2023, 06:14 Uhr | Update vor 8 Min. Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Arbeitsunfall im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist ein 35-Jähriger vom Dach einer Lagerhalle gestürzt und lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann fiel aus bislang ungeklärter Ursache durch eine lichtdurchlässige Wellplatte etwa sechs Meter in die Tiefe, wie die Polizei in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Auf dem Gelände des landwirtschaftlichen Betriebs bei Woldegk finden demnach Sanierungsarbeiten statt. Der Mann wurde am Mittwochabend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Umstände wird den Angaben zufolge nun ermittelt.