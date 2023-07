Polizeiabsperrung Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Arbeiter bei Kranbauer in Rostock bei Unfall getötet Von dpa | 07.07.2023, 12:41 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall ist am Freitag bei einem Kranhersteller in Rostock ein Mann ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde der 40-jährige Mitarbeiter in einer Werkhalle von einem schweren Metallteil eingequetscht gefunden. Die Untersuchungen zur Unfallursache liefen noch.