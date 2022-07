ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Landkreis Rostock Aquaplaning auf der A19: Auto überschlägt sich und brennt Von dpa | 22.07.2022, 06:15 Uhr

Zwei Menschen sind bei einem Unfall infolge einsetzenden Regens auf der Autobahn 19 in Richtung Rostock verletzt worden. Ein 22-jähriger Fahrer habe auf Höhe Dolgen am See wegen Aquaplanings die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Das Auto überschlug sich und geriet dann in Brand. Sowohl der Fahrer als auch die 57-jährige Beifahrerin konnten den Angaben zufolge das Auto selbst verlassen, erlitten aber Brandverletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Es entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro, das Auto brannte vollständig aus. Die Unfallstelle war am Donnerstagabend während der Löscharbeiten voll gesperrt.