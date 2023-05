Gerd Eberwein vom Fischereihof Mueß weiß noch, wie es sich anfühlt, Forellen aus dem eigenen See zu holen. Nach der Wende träumte er von einer eigenen Forellenzucht. Was wurde daraus? Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Aquakultur in MV Die Mueßer Forelle war legendär– und heute? Macht die Forellenzucht in MV blau? Von Anja Bölck | 25.05.2023, 15:11 Uhr

Zu DDR-Zeit mästeten Fischer tonnenweise Forellen im Schweriner See. Die Mueßer Forelle wurde zur Regionalmarke. Was ist eigentlich aus ihr geworden? Und wer wagt sich in MV noch an die Forellenzucht?