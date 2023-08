Die Zahl der Apotheken in Mecklenburg-Vorpommern ist seit 2018 von 402 auf 370 geschrumpft. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Medikamentenversorgung Mehr Schließungen als Neueröffnungen: Apotheken-Sterben in MV geht weiter Von Udo Roll | 02.08.2023, 17:28 Uhr

Das Apotheken-Netz in MV wird immer dünner. Auch in 2023 haben bereits Pharmazeuten ihre Tätigkeit eingestellt. Schließungen sind insbesondere in ländlichen Regionen problematisch.