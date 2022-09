Apfelernte Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild up-down up-down Obstanbau Apfel-Erntesaison in Mecklenburg-Vorpommern beginnt Von dpa | 02.09.2022, 02:18 Uhr

Die Apfel-Erntesaison in Mecklenburg-Vorpommern wird am Freitag (8.30 Uhr) in Gutow (Landkreis Rostock) von Agrarminister Till Backhaus (SPD) eröffnet. Experten erwarten mit 33.000 bis 35.000 Tonnen eine Ernte, die dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre entspricht. Mecklenburg-Vorpommerns Obstbauberater Rolf Hornig verwies auf ein chronisches Niederschlagsdefizit, Hitzewellen und eine intensive Sonneneinstrahlung in diesem Jahr.