Verkehr Apex mischt bei Wasserstoff-Bahnstrecke im Nordosten mit Von dpa | 09.05.2023, 16:41 Uhr

Für eine der ersten wasserstoffbetriebenen Bahnstrecken Deutschlands soll das Energieunternehmen Apex eine Wasserstofftankstelle in Brandenburg planen. Die sogenannte Heidekrautbahn solle künftig mit wasserstoffbetriebenen Zügen auf einer Eisenbahnstrecke im Norden Berlins über Basdorf in den Landkreisen Oberhavel und Barnim verkehren, teilte der Elektrolyse-Spezialist aus Laage bei Rostock am Dienstag mit.