Anteil forstwirtschaftlicher Flächen im Land gestiegen Von dpa | 14.02.2023, 14:36 Uhr

Der Anteil der forstwirtschaftlich genutzten Flächen in Mecklenburg-Vorpommern hat deutlich zugenommen. Zwischen 2016 und 2020 sei die Fläche des bewirtschafteten Waldes und der Flächen mit schnell wachsenden Bäumen - sogenannten Kurzumtriebsplantagen - von 3,2 auf 4,4 Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Flächen von rund 1,3 Millionen Hektar gestiegen, teilte das Statistische Amt in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag in Schwerin auf Basis der endgültigen Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2020 mit. Dies entspreche einem Anstieg auf 62 922 Hektar Waldflächen und 299 Hektar Kurzumtriebsplantagen.