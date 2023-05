Väter Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Familie Anteil der Väter am Elterngeldbezug in MV leicht gestiegen Von dpa | 16.05.2023, 12:39 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern greifen Väter bei der Betreuung des eigenen Nachwuchses zunehmend auf die staatliche Hilfe des Elterngeldes zurück. Dabei bleiben sie aber immer noch deutlich zurückhaltender als Männer in vielen anderen Regionen Deutschlands. Wie aus Daten hervorgeht, die das Statistische Amt am Dienstag in Schwerin veröffentlichte, erhöhte sich im Nordosten der Väteranteil beim Elterngeld auf 25,2 Prozent im Jahr 2022. 24,4 Prozent waren es 2021 und 23,2 Prozent im Jahr 2020.