Von dpa | 02.12.2022, 15:05 Uhr

Die aktuelle Erkrankungswelle bei Kindern sorgt auch im Nordosten für volle Kinderarztpraxen. „Wir arbeiten am Anschlag. Wir haben so viele Patienten am Tag wie wir sonst nie hatten“, sagte der Landesverbandsvorsitzende der Kinder- und Jugendärzte, Andreas Michel, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Er sei Teil einer Doppelpraxis in Greifswald, wo es am Montag 195 Patienten gewesen seien. Normalerweise gelte, „wenn es schlimm ist, sind es immer so 100, 120“. Insgesamt seien es in den verschiedenen Kinderarztpraxen der Stadt 700 bis 800 gewesen. Michel nannte das eine „unfassbar große Zahl. So kennen wir das eigentlich nicht.“