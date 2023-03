Stefanie Drese Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Soziales Ansprechpartner für Firmen bei Einstellung Behinderter in MV Von dpa | 07.03.2023, 14:58 Uhr

Vier neue Ansprechpartner in Stralsund, Schwerin, Neubrandenburg und Rostock sollen Firmen bei der Einstellung schwerbehinderter Menschen helfen. An drei Standorten habe die Arbeit bereits begonnen, in Rostock solle die Stelle bis zum 1. April besetzt sein, teilte die zuständige Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag mit. Die Ansprechpartner sollen demnach auf Unternehmen zugehen, ihnen eventuell bestehende Sorgen im Zusammenhang mit der Beschäftigung behinderter Menschen nehmen und auf Fördermöglichkeiten aufmerksam machen.