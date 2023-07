Vor dem Elektro-Festival "Airbeat One" Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Musik Anreisetag beim Elektro-Festival Airbeat One Von dpa | 12.07.2023, 01:02 Uhr

Das Elektromusik-Festival Airbeat One, das zweitgrößte Event in MV nach der Fusion, beginnt bald in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwoigslust-Parchim). Am heutigen Mittwoch reisen die Camper an, am Abend steigt für sie die erste Party. Die Tore des Festivalgeländes öffnen sich dann am Donnerstag, 16.00 Uhr, wie ein Festivalprecher sagte.