Justiz Anklage wegen Beschimpfung von Drosten zugelassen Von dpa | 18.08.2023, 13:19 Uhr

Drei Berliner, die den prominenten Virologen Christian Drosten auf einem Campingplatz bei Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) beleidigt haben sollen, müssen sich in einem Prozess verantworten. Das Amtsgericht Waren (Müritz) hat die Anklage in dem Fall zugelassen, wie eine Sprecherin am Freitag bestätigte. Zuvor hatte der „Spiegel“ berichtet.