Brandstifter Anklage nach Brand der Flüchtlingsunterkunft bei Wismar Von dpa | 16.03.2023, 12:35 Uhr

Fünf Monate nach dem Brandanschlag auf die Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf bei Wismar hat die Staatsanwaltschaft Schwerin Anklage gegen den mutmaßlichen Brandstifter erhoben. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, werden dem 32-Jährigen schwere Brandstiftung sowie Brandstiftung in fünf weiteren Fällen zur Last gelegt.