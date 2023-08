Am Montag wurde der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall in der Ortschaft Bocksee bei Ankershagen gemeldet. Hier fuhr ein 73-jähriger Mann aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte aus Richtung Wendorf kommend in Richtung Ortsmitte, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte, kurz hinter dem Ortseingangsschild, augenscheinlich ungebremst mit einem Baum.

Infolge des Aufpralls zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in das Krankenhaus nach Waren gebracht. Hier wurde eine Blutprobe entnommen, da die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptreviers in Waren bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,62 Promille feststellten.

Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Seine Fahrerlaubnis wurde vor Ort sichergestellt. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.