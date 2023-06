Anika Wurst arbeitet im Bürgerservice der Stadt Schwerin. Foto: Katharina Golze up-down up-down Alltagshelden in MV Anika Wurst versorgt die Schweriner mit Parkausweis und Reisepass Von Katharina Golze | 17.06.2023, 08:00 Uhr

Anmelden, ummelden, beantragen: Wer in Schwerin lebt, kommt am Bürgerservice und an Anika Wurst nicht vorbei. Wie die Buchhändlerin in die Verwaltung kam und was sie an ihrem Job liebt.