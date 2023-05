Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Landesregierung Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte: Keine Ermittler Von dpa | 11.05.2023, 15:18 Uhr

Die Landesregierung sieht trotz einer gestiegenen Zahl von Angriffen auf Polizisten und Rettungskräfte in Mecklenburg-Vorpommern keine Veranlassung, für die Verfolgung dieser Straftaten Sonderdezernate bei den Staatsanwaltschaften einzurichten. Es bestehe kein Zweifel, dass solche Delikte konsequent und zügig aufgeklärt werden müssen, sagte Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Doch sei die Strafverfolgung in den bisherigen Strukturen gewährleistet und sie habe großes Vertrauen in die Ermittlungsbehörden. „Eine lediglich symbolhafte Einrichtung von Sonderdezernaten bedarf es vor diesem Hintergrund nicht“, betonte Bernhardt.