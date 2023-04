Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Angriff mit einem Beil: Verdächtiger in Untersuchungshaft Von dpa | 29.04.2023, 21:32 Uhr

Bei einem Streit soll ein 59-Jähriger in Bergen auf Rügen (Kreis Vorpommern Rügen) einen 44-Jährigen mit einem Beil angegriffen haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll der 59-Jährige am Freitagnachmittag in Richtung Kopf und Oberkörper gezielt haben. Der 44-Jährige habe aber ausweichen können und sei unverletzt geblieben.