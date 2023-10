Konflikte Angriff auf Israel: Ministerium unterstützt Lehrkräfte Von dpa | 15.10.2023, 14:49 Uhr | Update vor 6 Min. Israelische Flagge Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel ist auch an Mecklenburg-Vorpommerns Schulen Thema: Lehrkräfte können online bereitgestelltes Material dazu nutzen. Das teilte das Bildungsministerium am Sonntag in Schwerin mit. Das Institut für Qualitätsentwicklung des Ministeriums habe altersangemessene Inhalte zu dem folgenschweren Angriff, dem Nahostkonflikt und seinen historischen Ursachen zusammengestellt. An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern beginnt am Montag nach einer Woche Herbstferien wieder der Unterricht.